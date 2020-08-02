«الكهرباء»: عودة حقل التحدي إلى الخدمة وإرجاع الأحمال تدريجيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 أغسطس 2020, 10:32 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عودة حقل التحدي التابع لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز إلى العمل، بعد ساعات من وقوع عطل نتج عنه خروج الحقل من الخدمة.

وقالت الشركة: «بفضل الله أولا ثم بمجهودات جبارة، تمكن الإخوة المهندسون والفنيون في حقل التحدي التابع لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز، من تشغيل الحقل ودخوله للخدمة من جديد بعد ساعات من خروجه»، وفق ما نشرته صفحة الشركة منذ قليل على موقع «فيسبوك».

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وأضافت الشركة: «نقول للمواطنين الكرام بعد دخول الحقل للخدمة، وبدء عمليات ضخ الغاز للوحدات، سيتم الرفع على الوحدات فورا في محطات شمال بنغازي والزويتينة، وبالتالي يتم إرجاع الأحمال بالتدريج، و(تحقيق) الاستقرار الكلي للشبكة».

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