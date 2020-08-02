«العليا لمجابهة كورونا» في مصراتة تصدر توصيات جديدة.. وتنصح 3 فئات بعدم الخروج نهائيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 أغسطس 2020, 09:59 مساء
شعار اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة. (الإنترنت)

أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، بيانا اليوم الأحد، أكدت فيه إعلان حالة الطوارئ بالمدينة، مع حزمة إجراءات وتأكيدات أخرى تستهدف التصدي لتفشي وباء «كورونا المستجد».

وقال بيان اللجنة إنه «بناء على قرار السيد عميد بلدية مصراتة رقم 30 لسنة 2020 بخصوص إعادة تشكيل اللجنة العليا للاستجابة مجابهة جائحة كورونا بالبلدية، وعملا بقرار المجلس الرئاسي رقم 521 لسنة 2020 بتمديد حظر التجول، وبناء على الاجتماع الثاني للجنة العليا نؤكد على توصية المجلس البلدي مصراتة بإعلان حالة الطوارئ في المدينة».

منحنى وبائي خطير
وأكدت اللجنة «وصول المدينة إلى منحنى خطير من انتشار الوباء»، مشددة على «الالتزام بارتداء الكمامات والتزام التباعد الجسدي وعدم المصافحة، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية العامة، وتحميل كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة مسؤوليتها الوطنية والمهنية والأخلاقية والإنسانية».

كما أكد بيان اللجنة على «كافة المؤسسات الصحية داخل المدينة أخذ احتياطاتها ومعاملة جميع المرضى بالإجراءات الوقائية العامة كما لو كانوا حالات موجبة»، مع «التوصية بحظر إقامة المآتم والأفراح، وعلى كافة المواطنين تحمل مسؤولياتهم الشرعية والأخلاقية، والتوصية بقفل المصائف والمنتزهات وأماكن التجمعات بكافة أنواعها».

ونصح البيان كبار السن فوق 65 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب المناعة الضعيفة بـ«عدم الخروج نهائيا، إلا للضرورة القصوى». وشملت تأكيدات اللجنة «التقيد بالضوابط والتوصيات الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن صلاة الجماعة».

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