إنقاذ 20 مهاجرا بعد تعطل قاربهم في مياه المتوسط شرق مليتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 أغسطس 2020, 08:34 مساء
صورة نشرتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لعملية إنقاذ مهاجرين شرق مليتة (داخلية الوفاق).

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إنقاذ عشرين مهاجرا غير شرعي، بعد تعطل قاربهم في الماء على بعد نحو 18 ميلا شرق مليتة.

وقالت الوزارة إنه «بعد ورود بلاغ للإدارة العامة لأمن السواحل مفاده وجود عدد من المهاجرين غير الشرعيين بوسط البحر في حالة استغاثة نتيجة تعطل قاربهم الخشبي على بعد 18 ميلا شرق مليتة، تم تكليف وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زوارة التابعة لمكتب العمليات البحرية بالإدارة، بعملية إنقاذ المهاجرين»، وفق ما نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

وأوضحت الوزارة أنه «تم إنقاذ عشرين مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عربية وأفريقية وآسيوية». ووفق المنشور نفسه، تم «نقل المهاجرين إلى مقر الوحدة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجار العمل على تسليمهم لمركز إيواء الهجرة غير الشرعية زوارة، من حيث الاختصاص».

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