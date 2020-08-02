حملة لإزالة جلود الأضاحي من شوارع طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 02 أغسطس 2020, 07:49 مساء
سحب القمامة وجلود الأضاحي من شوارع طبرق. (الإنترنت)

بدأت شركة النظافة بطبرق، اليوم الأحد، بحمل مخلفات العيد من قمامة وجلود من الساحات المخصصة لجلود الأضاحي الموجودة مقابل عمارات الستار وسط المدينة.

وقال المكتب الإعلامي لشركة خدمات النظافة بطبرق إن شركة النظافة بدأت بحمل جلود الأضاحي وقمامة ومخلفات العيد للمكب الرئيسي الموجود جنوب مدينة طبرق، مضيفا أن أهالي المدينة لم يلتزموا بوضع الجلود في الأماكن المخصصة، بل قاموا بإلقائها في أماكن مختلفة ومتفرقة بالمدينة، ما صعب الأمر أمام عمال الشركة.

وستحتاج عملية التنظيف لوقت طويل ربما حتى نهاية الأسبوع الجاري، «لأن المدينة كبيرة ومترامية الأطراف وتحتاج لأسطول كبير من السيارات، للقيام بالتنظيف اللازم»، وفق المكتب.

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