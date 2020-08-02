انطلاق أعمال إزالة مكب القمامة المجاور لمحطة كهرباء جنوب طرابلس

أدخنة ناجمة عن مكب القمامة المجاور لمحطة كهرباء جنوب طرابلس، 8 فبراير 2020. (الشركة العامة للكهرباء)