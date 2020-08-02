6 إجراءات جديدة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» في طبرق

وسط مدينة طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر اجتماع عقد في مقر المجلس البلدي طبرق، اليوم الأحد، اتخاذ عدد من الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، منها فرض ارتداء الكمامات أثناء التجول داخل المدينة.



الاجتماع ناقش سبل الوقاية والحد من تفشي مرض «كورونا» داخل المدينة، وخرج المجتمعون بعدة توصيات، منها: فرض التباعد الاجتماعي بمسافة متر، ووضع علامات واضحة للمواطن داخل جميع المحلات والصيدليات والعيادات، وفرض لبس الكمامات لكل المواطنين أثناء التجول داخل المدينة.



وفتح عيادة تعمل بنظام 24 ساعة للحد من الازدحام داخل مركز طبرق الطبي، ومنع الزيارة والتردد داخل مركز طبرق الطبي، وإغلاق سوق الجمعة لمدة 14 يوما، وإغلاق تشاركيات الأفراح لمدة 14 يوما، وكذلك إغلاق المطاعم والمقاهي لمدة 14 يوما.



حضر الاجتماع أعضاء المجلس البلدي، ورئيس مركز الحرس البلدي طبرق، وأعضاء اللجنة الاستشارية، ورئيس لجنة «كورونا» ومراقب التعليم في المدينة، برئاسة فرج بوالخطابية.