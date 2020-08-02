بالصور: تواصل أعمال النظافة ونقل مُخلفات الأضاحي في بنغازي

من عمليات النظافة ونقل مخلفات الأضاحي في بنغازي. (بلدية بنغازي)

أعلنت بلدية بنغازي تواصل أعمال النظافة ونقل مُخلفات أضاحي عيد الأضحى المُبارك خلال أيام العيد.

وأشارت البلدية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن أعمال النظافة العامة استهدفت نقل المُخلفات إلى المرمى العام بتنفيذ شركة «قلعة بغداد»، وتحت إشراف بلدية بنغازي. يُشار إلى أن هذه الأعمال ضمن عمل لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني.

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وفي تصريحات سابقة، قال مدير مكتب إعلام شركة «قلعة بغداد القابضة»، منذر الورفلي، إن مستخدمي الشركة اضطلعوا بأعمال تنظيف منطقة قاريونس غرب بنغازي، ومنطقة الكويفية، وطريق الساحل، وجزيرة دوران سوق السيارات، وداخل المنطقة بجوار السجن، وأزالوا جميع المخلفات والقمامة وجلود الأضاحي، حسب وكالة الأنباء الليبية في بنغازي «وال».