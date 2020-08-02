طرابلس ومصراتة تتصدران قائمة المدن الأكثر إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 أغسطس 2020, 02:21 صباحا
عامل يعلق لافتة مكتوب عليها «انقذوا الأرواح بتجنب الازدحام» ضمن حملة في ليبيا تحت عنوان «كلنا واحد ضد فيروس كورونا». (الإنترنت)

تصدرت طرابلس قائمة المدن الأكثر إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، بتسجيلها 31 إصابة جديدة ضمن 70 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، كأدنى حصيلة يومية لإصابات الفيروس في ليبيا خلال أكثر من أسبوع.

وتوزعت الإصابات المسجلة في طرابلس بواقع 27 حالة جديدة وأربع لمخالطين، علمًا بأن هذه الحصيلة أقل بعشر حالات عما سجلته العاصمة، الجمعة، فيما حلت مصراتة ثانية في القائمة المكونة من تسع مدن بعد تسجيلها 23 إصابة جديدة بينها 18 حالة لمخالطين وخمس جديدة، وهي الحصيلة الأدنى للمدينة خلال ثلاثة أيام أحصت خلالها 281 حالة، حسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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وسجلت جنزور ثلاث حالات بينها حالتين لمخالطين، وحالة جديدة عائدة من السفر، وقصر الأخيار ثلاث حالات جديدة، والزاوية الجنوبية وبنغازي حالة جديدة لكل منهما، إضافة إلى حالة مخالطة في صرمان، وحالتين جديدتين في بني وليد، وخمس حالات في زليتن بينها حالتين لمخالطين وثلاث جديدة.

وأحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالة شفاء من الفيروس داخل مدينة مصراتة إلى جانب تسجيل المدينة أربع حالات وفاة بسبب «كورونا»، إضافة إلى حالة وفاة في كل من بنغازي وزليتن.

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