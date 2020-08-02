حملة لإزالة مخلفات الأضاحي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 أغسطس 2020, 01:38 صباحا
سيارة نقل قمامة تشارك في حملة إزالة مخلفات الأضاحي في بنغازي، 1 أغسطس 2020. (وال)

نظمت شركة «قلعة بغداد» القابضة، السبت، حملة مكثفة في أحياء وشوارع ومداخل مدينة بنغازي لإزالة مخلفات الأضاحي والقمامة.

وقال مدير مكتب إعلام شركة «قلعة بغداد القابضة»، منذر الورفلي، إن مستخدمي الشركة اضطلعوا بأعمال تنظيف منطقة قاريونس غرب بنغازي، ومنطقة الكويفية، وطريق الساحل، وجزيرة دوران سوق السيارات، وداخل المنطقة بجوار السجن، وأزالوا جميع المخلفات والقمامة وجلود الأضاحي، حسب وكالة الأنباء الليبية في بنغازي «وال».

وأشار إلى تنظيف مستخدمي الشركة منطقة بوعطني طريق المطار، كذلك مفترق أرض ابعيرة على نفس المسار، لافتًا إلى نقل جميع مخلفات الأضاحي والقمامة إلى المكب العمومي.

وأوضح الورفلي أن الشركة نظمت حملة نظافة مكثفة بمنطقة حي السلام، والطريق الدائري الرابع، وشارع الجلاء، ومنطقة الماجوري، وشارع الفاتح، وكذلك طريق الدائري الأول حي خالد بن الوليد بجوار عمارات 7000، إضافة إلى الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، لافتًا إلى تنظشف مختلف مناطق بنغازي وجميع مداخلها.
 

سيارة نقل قمامة تشارك في حملة إزالة مخلفات الأضاحي في بنغازي، 1 أغسطس 2020. (وال)
جانب من أعمال حملة إزالة مخلفات الأضاحي في بنغازي، 1 أغسطس 2020. (وال)
جانب من أعمال حملة إزالة مخلفات الأضاحي في بنغازي، 1 أغسطس 2020. (وال)
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