نجاح عملية قلب مفتوح لمريضة حامل بالمستشفى الجامعي طرابلس

إجراء عملية قلب مفتوح لمريضة حامل بالمستشفى الجامعي طرابلس، 1 أغسطس 2020. (المستشفى الجامعي طرابلس)

أجرى أخصائي جراحة القلب بالمستشفى الجامعي طرابلس، الدكتور خالد طالب، والفريق الطبي المرافق له، عملية قلب مفتوح لمريضة في العقد الثالث من العمر حامل بالشهر الخامس، تعاني من وجود جرثومة والتهاب شديد في صمامات القلب، وترجيع شديد في الصمام «الميترالي» والصمام «الثلاثي».

وبعد إجراء الكشوفات وتشخيص حالة المريضة وإيوائها بحجرة عناية القلب وبالتواصل مع أطباء النساء والولادة لتقييم وضع الأم والجنين، أكد الدكتور خالد طالب على ضرورة إجراء العملية لإنقاذ الأم والجنين، حسب منشور على صفحة المستشفى الجامعي طرابلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأحد.

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واستمرت العملية لأكثر من أربعة ساعات وتكللت بالنجاح التام، وتم خلالها إيقاف قلب الأم، و تغيير الصمامات مع اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على حياة الجنين والأم، وعقب العملية أحيلت المريضة لحجرة العناية لتحظى بمتابعة تامة من قبل الفريق الطبي المناوب على مدار الساعة قبل إحالتها للقسم لمتابعتها من قبل الدكتور طالب، الذي قرر منحها إذن خروج للمغادرة عند تحسن حالتها.