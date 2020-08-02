وفاة حالة يشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 02 أغسطس 2020, 12:15 صباحا
أحد ميادين مدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت مصادر باللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا المستجد» في سرت، السبت، وفاة الحالة المرضية الموجودة بقسم العزل  بمستشفى «بن سينا» بسرت، والمشتبه في إصابتها  بفيروس «كورونا» حسب التحاليل السريعة.

وتعود الحالة لرجل مسن يناهز 71 عامًا، وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ«بوابة الوسط» إن الرجل توفي في الساعات  الأولى من صباح السبت، مشيرين إلى أن النتائج النهائية لعينة «بي سي آر» للحالة سيعلنها المختبر المرجعي بنغازي خلال الساعات القادمة.

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وأوضحت أن الجثمان لازال موجودًا بقسم العزل بتعليمات اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة «كورونا» إلى حين خروج نتائج العينة، التى تم نقلها، السبت، من سرت إلى  بنغازي.

وأعلنت مصادر باللجنة الطبية لمكافحة فيروس «كورونا» في سرت، في 12 يوليو الماضي، دخول حالة مصابة بالفيروس إلى المدينة قادمة من منطقة الجفرة، لافتة إلى أن الحالة جرى إدخالها على الفور إلى العزل الطبي، بعد اتخاذ الإجراءات والتحاليل اللازمة وظهور نتائج الأشعة والتحاليل السريعة.

وسجلت سرت أول حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» في 24 يوليو، وتعود لامرأة تبلغ من العمر 38 عامًا.

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