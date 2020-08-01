ضبط شخصين لاتهامهما بالسلب والسطو المسلح في بنغازي

المتهمان بالسلب والسطو المسلح في بنغازي، 1 أغسطس 2020. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، ضبط متهمين اثنين بارتكاب عمليات سلب وسطو مُسلح على مواطنين وسرقة مركباتهم الخاصة وأغراضهم الشخصية.

وجاء ذلك بناءً على تقرير أمني ورد إلى مديرية أمن بنغازي، يفيد بسرقة شخصين مركبات مواطنين بقوة السلاح، ووجودهما على متن مركبة بجوار مستشفى الجلاء، وأثناء التحري وجمع المعلومات تم التعرف إلى مكان وجودهما، لينتقل أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي إلى المكان ويلقوا القبض على المتهمين، حسب بيان لمديرية الأمن.

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وخلال التحقيق مع المتهمين «اتضح أنهما في حالة غير طبيعية ويشتبه بأنهما في حالة تعاطٍ»، ليتم إيداعهما داخل الحجز القانوني بالقسم إلى حين رجوعهما إلى رشدهما، بعد ذلك حضر المعتدى عليهم إلى القسم وقدموا شكوى ضد الشخصين، حسب البيان المنشور على صفحة مديرية أمن بنغازي بموقع «فيسبوك».

وبعد عودة المشكو فيهما لرشدهما وبالاستدلال معهما عن واقعة السرقة بقوة السلاح، اعترفا بما نسب إليهما كما اعترفا بارتكابهما عدة سرقات أُخرى من ضمنها ثلاث وقائع سلب في طريق المطار، والطريق السريع، وطريق قاريونس، وانتحال صفة عضو تحريات.

كما اعترفا بحيازة بندقية نوع «كلاشينكوف»، ومخزن به ثماني طلقات، وأداة تستخدم للتعاطي، وسلاح أبيض نوع «كمية سودانية» تستعمل في عمليات السلب، وسرقة هواتف محمولة، ليتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة.