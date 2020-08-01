ضبط شخصين لاتهامهما بالسلب والسطو المسلح في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، ضبط متهمين اثنين بارتكاب عمليات سلب وسطو مُسلح على مواطنين وسرقة مركباتهم الخاصة وأغراضهم الشخصية.
وجاء ذلك بناءً على تقرير أمني ورد إلى مديرية أمن بنغازي، يفيد بسرقة شخصين مركبات مواطنين بقوة السلاح، ووجودهما على متن مركبة بجوار مستشفى الجلاء، وأثناء التحري وجمع المعلومات تم التعرف إلى مكان وجودهما، لينتقل أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي إلى المكان ويلقوا القبض على المتهمين، حسب بيان لمديرية الأمن.
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وخلال التحقيق مع المتهمين «اتضح أنهما في حالة غير طبيعية ويشتبه بأنهما في حالة تعاطٍ»، ليتم إيداعهما داخل الحجز القانوني بالقسم إلى حين رجوعهما إلى رشدهما، بعد ذلك حضر المعتدى عليهم إلى القسم وقدموا شكوى ضد الشخصين، حسب البيان المنشور على صفحة مديرية أمن بنغازي بموقع «فيسبوك».
وبعد عودة المشكو فيهما لرشدهما وبالاستدلال معهما عن واقعة السرقة بقوة السلاح، اعترفا بما نسب إليهما كما اعترفا بارتكابهما عدة سرقات أُخرى من ضمنها ثلاث وقائع سلب في طريق المطار، والطريق السريع، وطريق قاريونس، وانتحال صفة عضو تحريات.
كما اعترفا بحيازة بندقية نوع «كلاشينكوف»، ومخزن به ثماني طلقات، وأداة تستخدم للتعاطي، وسلاح أبيض نوع «كمية سودانية» تستعمل في عمليات السلب، وسرقة هواتف محمولة، ليتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة.