639 حالة حروق أو إصابة بآلة حادة في طرابلس ومصراتة خلال العيد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 أغسطس 2020, 10:02 مساء
شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم السبت، استقبال مستشفى «جراحة الحروق والتجميل» بالعاصمة طرابلس وقسم الحوادث والطوارئ بمركز مصراتة الطبي خلال اليومين الأول والثاني من أيام عيد الأضحى 639 حالة حروق وإصابات بآلات حادة.

وقالت الوزارة إن مستشفى جراحة الحروق والتجميل بالعاصمة استقبل 420 حالة إصابة، بينها حروق نتيجة استخدام البنزين لإشعال فحم شواء اللحوم، أو نتيجة الاستخدام الخاطئ وعدم الحرص والانتباه عند استخدام الآلات الحادة في عمليات ذبح وتقطيع لحوم الأضاحي، حسب بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأشارت الوزارة إلى إجراء 150 عملية جراحية لهذه الحالات، إضافة إلى إيواء ست حالات أخرى بقسمي العناية الفائقة والحروق نتيجة تعرضها لحروق بنسب متفاوتة، فيما غادرت باقي الحالات المستشفى بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.

في حين استقبل قسم الحوادث والطوارئ بمركز مصراتة الطبي خلال اليومين الأول والثاني من أيام عيد الأضحى، 219 حالة أصيبت بجروح بسيطة ومتوسطة نتيجة لاستخدام آلات حادة، حسب البيان.

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