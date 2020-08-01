وليامز تحذر من تحول الأزمة الليبية إلى حرب إقليمية

رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز. (أرشيفية: بوابة الوسط)

حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، من تحول الأزمة الليبية إلى حرب إقليمية بسبب التدخلات الخاصة باللاعبين الخارجيين.

وقالت وليامز إن «وجود العديد من الجهات الخارجية التي لديها أجندات خاصة (في الأزمة)، يجعل خطر اندلاع مواجهة إقليمية مرتفعا»، حسب تصريح لها إلى جريدة «ذا غارديان» البريطانية، خلال زيارتها إلى لندن اليوم السبت.

وأضافت: «الشعب الليبي منهك وخائف بنفس القدر، لقد سئموا الحرب، ويريدون السلام، لكنهم يخشون أن الأمر ليس بأيديهم.. إنهم يريدون حلا، ووقف إطلاق النار، لأن البديل هو تدمير بلادهم.. هذه معركة بين منافسين خارجيين، بقدر ما هي حرب أهلية الآن، يفقد فيها الليبيون سيادتهم».

ويوم الخميس الماضي، دعت وليامز الليبيين إلى انتهاز فرصة عيد الأضحى لتغليب روابط الإخاء وإنهاء الاقتتال، كما أبدت وليامز أملها في أن تسود لغة المحبة والتسامح والوحدة بين الشعب الليبي، حسب رسالة تهنئة بالعيد.