شركة الموانئ تؤكد استمرار العمل في ظل الحظر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 أغسطس 2020, 11:50 صباحا
ميناء طرابلس البحري، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الشركة الليبية للموانئ إن أعمال المناولة والتخزين وحركة الشحن والنقل من وإلى الموانئ البحرية مستثناة من حظر التجول، الصادر بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يوم الخميس الماضي.

وأوضحت أهمية استمرار تدفق السلع الغذائية والأدوية والاحتياجات الضرورية للحياة اليومية للمواطن، حسب تنويه إلى العاملين، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الجمعة.

وأكدت استمرار نظام العمل المعمول به حاليا بالإدارة العامة وفروع الشركة بالموانئ البحرية، دون تغيير، استنادا إلى نص المادة رقم 3 من قرار «الرئاسي».

ونص القرار الذي يحمل رقم 521 للعام 2020 على فرض حظر تجول تام لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، لمدة خمسة أيام، وعلى مدى 24 ساعة، اعتبارا من الرابعة مساء أمس الجمعة، لكنه استثنى الخدمات الضرورية كمحلات الأغذية والصيدليات.

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