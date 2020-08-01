بدء العمل بمشروعات مياه في يفرن تأخرت بسبب «حرب العاصمة»

اجتماع في المجلس البلدي يفرن لمناقشة مشروعات المياه، 25 يوليو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية يفرن بدء حفر وصيانة وتوصيل آبار مياه بحقل عومر، وهي مشروعات كان مقررا انطلاقها العام 2018، لكن تأخر إنجازها بسبب حرب العاصمة طرابلس التي بدأت في أبريل العام 2019.

وقد جرى الاتفاق على المشروعات بين يفرن والبلديات المجاورة «العوينية، والقلعة، والظاهر»، على أن توفر المؤسسة الوطنية للنفط وشركة المياه والصرف الصحي مضخات ومعدات لتوصيل المياه وإرجاع الشبكة كما كانت، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولفت البيان إلى اللقاءات التي عقدها أخيرا عميد المجلس البلدي يفرن، حسين كافو، مع رئيس الهيئة العامة للموارد المائية فرع المنطقة الغربية زايد القديم، ومسؤولين في مؤسسة النفط، لمناقشة استكمال مشروعات حفر وصيانة آبار المياه في البلدية.