بوقادوم يدعو الصين إلى لعب دور بناء بشأن الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 أغسطس 2020, 09:21 صباحا
وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الصين إلى لعب دور بناء بشأن الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال اتصال مع نظيره الصيني وانغ يي، أمس الجمعة، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وأعرب بوقادوم عن «قلقه الشديد من تدهور الوضع في ليبيا»، في حين أوضح وانغ موقف الصين الثابت المتمثل في الالتزام بالتسوية السياسية للقضية.

وفي 24 يوليو الماضي، بحث وانغ مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأوضاع في ليبيا، حيث أكد شكري أن مصر سعت عبر «إعلان القاهرة» إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والدفع نحو التوصل إلى حل سياسي للأزمة عبر توافق «ليبي - ليبي»، يعكس إرادة وتطلعات الشعب، «وهو ما يتسق مع مخرجات مؤتمر برلين».

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