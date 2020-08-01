القيادة العامة تحذر من الاقتراب إلى المياه والأجواء الليبية دون التنسيق معها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 أغسطس 2020, 08:46 صباحا
الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، (أرشيفية: الإنترنت)

حذرت القيادة العامة من اقتراب الطائرات والسفن إلى المياه والأجواء الليبية دون تنسيق معها.

ودعت الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية والأجواء الليبية إلى ضرورة التنسيق مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها، حسب بيان الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت.

وسبق أن أعلنت القيادة العامة نجاح القوات البحرية في إطلاق صواريخ عبر منصة محلية الصنع بالكامل، مهددة «بتدمير أي قطعة بحرية تحاول اختراق المياه الإقليمية الليبية».

وفي 21 يونيو الماضي، اعتبرت المنطقه الممتدة من سلطان شرق سرت إلى الهيشة، «منطقة حظر جوي لا يسمح بالطيران فيها إلا لسلاح الجو»، كما اعتبرت المنطقة من وادي جارف إلى الوشكة منطقة عمليات عسكرية، داعية المواطنين إلى عدم الوجود فيها، مع أخذ الحيطة والحذر.

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