تحذير من «عواقب وخيمة» جراء تنظيم مهرجان الفروسية بسوق الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 أغسطس 2020, 01:14 صباحا
مقر المجلس البلدي الخمس. (الإنترنت)

حذرت لجنة مكافحة جائحة «كورونا» ببلدية الخمس، المواطنين من حضور مهرجان الفروسية بسوق الخميس، وحملت اللجنة المشرفة على المهرجان مسؤولية الاستمرار في تنظيمه وعدم إلغاءه، في ظل الانتشار السريع لعدوى فيروس «كورونا المستجد» في البلديات المجاورة.

وقالت لجنة مكافحة «كورونا» إن الازدحام الشديد الذي يحدث في المهرجان الذي يقام سنويًا تزامنًا مع العيد ولمدة ثلاثة أيام يمكن أن «يخلف بؤرة عدوى كبيرة تكون نتائجها وخيمة على المواطنين بالبلدية»، حسب بيان منشور على صفحة بلدية الخمس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشارت إلى مخاطبة مديرية الأمن بمنع إقامة المهرجان، معبرة عن أملها في تعاون المواطنين واللجنة المشرفة على المهرجان مع مديرية الأمن وذلك لسلامة الجميع، وطالبة بضرورة الالتزام بقرارها مهددة كل «مخالف ومكابر وغير ملتزم بتطبيق القرار»، بالمساءلة القانونية.

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