«داخلية الوفاق»: إنقاذ 6 مهاجرين غير شرعيين تعطل قاربهم وسط البحر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 09:44 مساء
المهاجرون الستة بعد إنقاذهم من وسط البحر، 31 يوليو 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، إنقاذ الدوريات التابعة لوحدة مكافحة التهريب والتسلل تاجوراء ستة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، وانتشال جثة في المنطقة الواقعة بين غوط الرمان والقرة بوللي.

وجاء ذلك بعد ورود بلاغ للإدارة العامة لأمن السواحل يفيد بوجود مهاجرين غير شرعيين بوسط البحر في حالة استغاثة بعد أن تعطل القارب بهم، ليتم تكليف مكتب العمليات البحرية «وحدة مكافحة التهريب والتسلل تاجوراء» بعملية البحث والإنقاذ، حسب بيان لوزارة الداخلية منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى نقل المهاجرين الستة إلى مستشفى القلب تاجوراء لتقديم الرعاية الصحية لهم، ومن ثم نقلهم لمقر الإدارة لتقديم المساعدة الإنسانية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

المهاجرون الستة بعد إنقاذهم من وسط البحر، 31 يوليو 2020. (داخلية الوفاق)
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