شركة الكهرباء: مجموعة مسلحة دخلت محطة شرق طرابلس وأرجعت الأحمال بالقوة

شعار الشركة العامة للكهرباء. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، أن مجموعة مسلحة دخلت إلى محطة شرق طرابلس وأرجعت الأحمال بالقوة، محذرة من أن هذا العمل يعرقل بناء الشبكة، ويهدد سلامتها واستقرارها.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»: «أفادت الإدارة العامة للتحكم بدخول مسلحين إلى محطة شرق طرابلس، وإجبار المناوبين على ترجيع الخطوط المطروحة يدويًا وفقًا لبرنامج طرح الأحمال، وكذلك إجبار المناوبين على مغادرة المحطة».

وأمس الخميس، أعلنت شركة الكهرباء عن خروج الشبكة عن الخدمة ثلاث مرات على التوالي منذ الصباح؛ بسبب إرجاع الأحمال بالقوة في عدد من المناطق، ولفتت إلى أنه بعد إعادة بناء الشبكة الكهربائية ليلة الأربعاء، تم إرجاع الأحمال في بعض المناطق بالقوة، الأمر الذي أدى إلى حدوث إظلام تام من جديد في منطقة طرابلس والمنطقة الغربية.