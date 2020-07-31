أبوسليم تستقبل العيد بحملة نظافة عامة

حملة نظافة عامة في بلدية أبوسليم، 31 يوليو 2020. (المجلس البلدي أبوسليم)

أعلن المجلس البلدي أبوسليم، اليوم الجمعة، انطلاق حملة نظافة واسعة تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، تشمل مدخل المكب المرحلي أبوسليم، إضافة إلى تنظيف مداخل المشروع، وذلك بالتنسيق بينه وبين شركة الخدمات العامة طرابلس.



ودعا المجلس في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواطني البلدية إلى المساهمة في نظافة الأحياء والمحلات داخل نطاق المدينة، لافتًا إلى أن أول أيام العيد شهدت ارتفاعًا ملموسًا في حجم النفايات المضرة بالبيئة عبر رمي جلود الأضاحي في الأماكن غير المخصصة.

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وقال المجلس إن تلك السلوكيات تمثل «خطورة على البيئة بصفة عامة وصحة المواطنين بصفة خاصة»، منوهًا في الوقت ذاته بجهود شركة الخدمات العامة وجهاز الحرس البلدي أبوسليم في العمل على رفع القمامة من الشوارع.



حملة نظافة عامة في بلدية أبوسليم، 31 يوليو 2020. (المجلس البلدي أبوسليم)