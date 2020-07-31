انخفاض كبير في أسعار الأضاحي بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 31 يوليو 2020, 01:07 مساء
سوق المواشي في سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت أسواق المواشي في سرت انخفاضا كبيرا في أسعار أضاحي العيد خلال الساعات الأخيرة، بعد دخول شاحنات محملة بالأضاحي قادمة من المنطقة الشرقية.

وقبل اليومين الماضيين، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ في سوق المواشي الرئيسية المجاورة لمصنع أعلاف سرت، إذ اشتكى الأهالي من الغلاء، حيث تراوح سعر الأضحية من عمر عام وأكثر بين 1300 و1800 دينار.

وأدى هذا الارتفاع إلى عزوف المواطنين عن الشراء، في ظل نقص السيولة النقدية المحددة من إدارات المصارف، وتحديد عمليات السحب النقدي في حدود ألف دينار شهري، وتأخر صرف المرتبات في عدد من المؤسسات.

تراجع الأسعار
لكن مع قدوم القافلة من الشرق، تراجع سعر الأضحية ليتراوح بين 700 و1200 دينار، مما شجع المواطنين على الإقبال للشراء. وقال تاجر المواشي، حسين الزرقاء إنه باع لمواطنين عبر الصكوك المصرفية بنفس الأسعار؛ نظرا لقلة السيولة.

وأشرف على سوق المواشي فرع جهاز الحرس البلدي سرت، وشبيبة جمعية الهلال الأحمر بالبلدية، الذين وفروا مواد التعقيم؛ وفقا لإجراءات الوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد.

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