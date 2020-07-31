«إيني»: 6.6% تراجعا في إنتاج النفط بسبب «كورونا» والأوضاع في ليبيا

شعار شركة إيريني الإيطالية للطاقة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية للطاقة انخفاض إنتاجها اليومي من النفط بنسبة 6.6% في الربع الثاني للعام الجاري، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب، منها الأوضاع في ليبيا.

وأوضحت الشركة أن أعمالها تأثرت بتراجع أسعار الطاقة، وجائحة فيروس كورونا المستجد، إذ وصل إنتاجها إلى 1.71 مليون برميل يوميا، بنسبة انخفاض 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أمس الخميس.

وأشار عملاق الطاقة الإيطالي إلى أن مستوى الانخفاض للإنتاج في النصف الأول من العام الجاري، كان بنسبة 5.1%.

ولفتت إلى أن الأداء الإيجابي المسجل في نيجيريا وكازاخستان والمكسيك والنرويج، عوض أكثر من المتوقع، «انخفاض الاستحقاق في ليبيا؛ بسبب (غلق المنشآت النفطية) لأسباب قوة قاهرة، والانخفاض في نسبة الإنفاق أيضا».