اللجنة الطبية بـ«الموقتة»: 9 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» و3 حالات شفاء

أدوات مستخدمة في الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، اليوم الخميس، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» من إجمالي 40 عينة تم فحصها «COVID-19» بمركز بنغازي الطبي.

وأوضحت اللجنة في نشرتها اليومية حول الوضع الوبائي المحلي أن معمل «COVID-19» بمركز بنغازي الطبي استلم، الخميس، 40 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين إيجابية تسع حالات وسلبية 31 عينة بينها ثلاث حالات شفاء.

وتوزعت العينات الموجبة بواقع ثلاث حالات جديدة في مدينة بنغازي وأربع حالات في مدينة طبرق موزعة بواقع حالتين لمخالطين وحالتين جديدتين إلى جانب حالة جديدة في كل من بن جواد والبيضاء.