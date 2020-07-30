بالصور: انتشار أمني كثيف في بنغازي

انتشار أمني كثيف في بنغازي مع حلول عيد الأضحى، 30 يوليو 2020. (داخلية الموقتة)

أجرت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، اليوم الخميس، جولة تفتيشية على جميع الإدارات العامة العاملة في نطاق مدينة بنغازي.

كما شملت الجولة التفتيشية التي تستهدف متابعة خطة تأمين مدينة بنغازي خلال عيد الأضحى، الأقسام والمراكز التابعة لمديرية أمن بنغازي، وبدأت الجولة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حسب منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتظهر صور منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك» انتشارا أمنيا كثيفًا في أرجاء مدينة بنغازي بهدف الاستعداد لحماية المدينة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

انتشار أمني كثيف في بنغازي مع حلول عيد الأضحى، 30 يوليو 2020. (داخلية الموقتة)

انتشار أمني كثيف في بنغازي مع حلول عيد الأضحى، 30 يوليو 2020. (داخلية الموقتة)

انتشار أمني كثيف في بنغازي مع حلول عيد الأضحى، 30 يوليو 2020. (داخلية الموقتة)

انتشار أمني كثيف في بنغازي مع حلول عيد الأضحى، 30 يوليو 2020. (داخلية الموقتة)

انتشار أمني كثيف في بنغازي مع حلول عيد الأضحى، 30 يوليو 2020. (داخلية الموقتة)

انتشار أمني كثيف في بنغازي مع حلول عيد الأضحى، 30 يوليو 2020. (داخلية الموقتة)