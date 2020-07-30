خطة لجمع مخلفات الأضاحي في سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 08:07 مساء
مجموعة من الأغنام. (الإنترنت)

أعلنت بلدية سوق الجمعة، اليوم الخميس، وضع خطة لجمع مخلفات الأضاحي بالبلدية، وذلك كأحد مخرجات اجتماع ضم مدير إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة، أسامة محمد الحافي، ومكتب الخدمات فرع سوق الجمعة.

وتنص الخطة على توفير إدارة المرافق خمس «مكامير» بسعة 60 طنًا تتمركز في أربعة أماكن وهي :«جسر المجد، جسر جامع الصقع، مدرسة عبدالله مسعود (الهاني)، جسر الإنش (الغرارات»، حسب منشور على صفحة بلدية سوق الجمعة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما تتضمن الخطة توفير شركة الخدمات العامة سوق الجمعة خمسة صناديق جمع قمامة سعة 30 طنًا تتمركز في «عمارة المرش، مدرسة بشير الأسطى، جزيرة المنقيت، زناتة، الجلاء بالقرب من مصحة الفتح».

علاوة على توفير شركة «الوفير» لخدمات النظافة العامة «عشر سيارات ضاغطة أو أكثر» حسب الطلب تكون متحركة في جميع الخطوط المتعاقد عليها حسب العقد رقم «1» لسنة 2020.

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