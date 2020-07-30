«حميات» سرت تتوقف عن استقبال حالات الاشتباه بـ«كورونا»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 30 يوليو 2020, 04:25 مساء
مجمع عيادات سرت المركزي، (أرشيفية: الإنترنت)

توقفت عيادة الحميات في سرت عن استقبال المترددين عليها من الحالات التي يشتبه في إصابتها بالفيروس، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وقال رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في سرت، الدكتور عبد الله الأحول إن العيادة تعد أهم مرفق للكشف عن حالات الاشتباه، لكن إدارتها قررت غلقها بسبب «عدم توافر عاملات النظافة، رغم أن مجمع العيادات متعاقد مع شركة خدمات نظافة خاصة».

وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الإدارة تعللت أيضا بغياب المستلزمات الطبية والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الوباء، إضافة للمطالبة بحقوق مالية أسوة بعيادات أخرى.

وزار الأحول أمس العيادة، للوقوف بنفسه على الأمر، ووجدها مقفلة بالفعل، «مما يعد مخالفة»، كما رصد افتقارها للتجهيزات اللازمة من أجل استقبال الحالات.

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