برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تسليم معدات لحل مشاكل الصرف الصحي في سبها

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الخميس، تسليم معدات إلى الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بهدف إعادة تأهيل قطاع الصرف الصحي في سبها.
وقام صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا التابع للبرنامج بعملية التسليم خلال الأسبوع الماضي، وجرى تسليم مضخات الصرف الصحي إلى الممثلين الفنيين للشركة في طرابلس وسبها وبالتنسيق الوثيق معهم، «ولم يتم التسليم إلى أي سلطة إدارية محلية»، حسب صفحة البرنامج على موقع فيسبوك.
دعم تنظيم الانتخابات في البلديات
وأشار البرنامج الأممى إلى دعمه «تنظيم انتخابات ديمقراطية في ليبيا وتقديمه الدعم للمجالس البلدية والعمداء المنتخبين، بما يعزز المشاركة البناءة للمجتمع المدني».
وأضاف أنه يساعد في بناء قدرات المؤسسات العامة لتقديم الخدمات العامة في المناطق المتأثرة بالنزاعات والأزمات، «ويتمثل هدفنا في خلق بيئة تمكن الناس من إيصال صوتهم والإدلاء برأيهم- خاصة الفئات الأكثر احتياجاً».
ولفت إلى سعي الصندوق إلى «تعزيز سلطات الدولة الشرعية والمعترف بها دولياً وتعزيز الوحدة الوطنية لجميع الليبيين»، معتبرا أنه يوفر خدمات إعادة تأهيل وصيانة سريعة للبنية التحتية الحيوية ويقدم المعدات لتحسين الوصول إلى الخدمات العامة لجميع المتضررين في ليبيا.