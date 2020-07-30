برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تسليم معدات لحل مشاكل الصرف الصحي في سبها

جانب من المعدات التي قدمها البرنامج الإنمائي الأممي لحل مشاكل الصرف الصحي في سبها. (صفحة البرنامج على فيسبوك)

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الخميس، تسليم معدات إلى الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بهدف إعادة تأهيل قطاع الصرف الصحي في سبها.



وقام صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا التابع للبرنامج بعملية التسليم خلال الأسبوع الماضي، وجرى تسليم مضخات الصرف الصحي إلى الممثلين الفنيين للشركة في طرابلس وسبها وبالتنسيق الوثيق معهم، «ولم يتم التسليم إلى أي سلطة إدارية محلية»، حسب صفحة البرنامج على موقع فيسبوك.