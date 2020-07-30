«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة في أول أيام عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 12:24 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرته البحرية الصادرة اليوم الخميس، من رياح نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل درنة، ظهر غد الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح سرعتها بيـن 05 و15 عقدة، مع ارتفاع الموج ليتراوح بين 0.25 و1.00 متر، والبحر هادئ إلى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر 28 درجة، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على االساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة لاحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:
السماء صافية إلى قليلة السحب، وسرعة الرياح بين 5 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة ظهر غد الخميس على درنة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين (0.50 و1.50 متر.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر 28 درجة، والرؤيـة جيدة.

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