بـ80 حالة.. طرابلس تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 02:00 صباحا
أدوات مستخدمة في سحب عينات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (الإنترنت)

تصدرت مدينتا طرابلس ومصراتة قائمة المدن الأكثر إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي سجلت خلالها ليبيا أكبر حصيلة يومية لإصابات الفيروس، الذي ظهر في البلاد لأول مرة في مارس الماضي.

وحصدت طرابلس ومصراتة 141 من 205 إصابات بفيروس «كورونا» سجلتها 16 مدينة ليبية خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 80 إصابة في طرابلس توزعت بين 20 لمخالطين و60 جديدة، و61 إصابة في  مصراتة بواقع  خمس حالات جديدة، و56 لمخالطين بينها حالة أجنبية، حسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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وسجلت مدينة ترهونة عشر إصابات بفيروس «كورونا» بينها حالة جديدة وتسع لمخالطين، فيما سجلت الخمس إصابتين بواقع حالة جديدة وأخرى مخالطة، وسجلت جنزور أربع حالات جديدة، وسجلت زلة والسائح والكفرة والعجيلات حالة جديدة لكل منها.

في حين أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبع إصابات بفيروس «كورونا» في الزاوية موزعة بواقع ثلاث حالات جديدة وأربع لمخالطين، إلى جانب ثلاث حالات في زليتن بواقع حالتين لمخالطين وحالة جديدة، فيما سجلت سبها، أكثر مدن الجنوب تضررًا من فيروس «كورونا المستجد»، خمس حالات بواقع ثلاث حالات لمخالطين وحالتين جديدتين.

كما سجلت طبرق إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا»، وبنت بية تسع إصابات لمخالطين، إضافة إلى 12 حالة مخالطة في الغريفة، وست حالات في الشاطئ توزعت بواقع أربع حالات لمخالجطين وحالتين جديدتين.

وبين 17 حالة شفاء من فيروس «كورونا» أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حصدت طرابلس النصيب الأكبر بواقع 12 حالة، فيما سجلت زليتن 13 حالة، والجفرة حالتين. وحصدت سبها حالتين وفاة ضمن أربع حالات أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض فيما تقاسمت مصراتة وطرابلس باقي الحالات بواقع حال لكل منهما.

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