تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 12:08 صباحا
مركز العزل الصحي في سبها. (بوابة الوسط)

أعلنت إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض‏‏‏‏، الأربعاء، دخول حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» من القصيعة إلى العناية الفائقة بقسم العزل زليتن في وضع حرج.

وأشارت الإدارة عبر منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الحالة وصلت إلى مركز زليتن الطبي وتمت إحالتها إلى عيادة الفرز والحرارة بالقسم وإدخالها للقسم بعد تشخيصها بالتهاب رئوي حاد بسبب فيروس «كورونا المستجد».

والسبت الماضي، اعلنت إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة عن دخول حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» إلى قسم العزل في زليتن.

وعانت الحالة الأولى من التهاب رئوي جراء إصابتها بفيروس «كورونا»، حيث أُدخلت غرفة العناية الفائقة لتلقي العلاج حسب البروتوكول المتبع داخل القسم، فيما عانت الحالة الثانية من نزلة معوية حادة جراء إصابتها بالفيروس، حيث أُدخلت قسم الإيواء لتلقي العلاج حسب البروتوكول المتبع.

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