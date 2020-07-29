الحكم الليبي عبدالله الهوني يتعافى من فيروس «كورونا»

الحكم الليبي محمد الهوني. (إنترنت)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي، هاني العريبي، الأربعا، شفاء الحكم بالدوري الليبي لكرة القدم، والمهندس بالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، محمد عبدالله الهوني، من فيروس «كورونا المستجد».

وقال العريبي في منشور على صفحة مستشفى الهواري بموقع «فيسبوك» إن الهوني تواجد بالمستشفى خلال الفترة الماضية وتلقى الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة من قبل الطاقم الطبي.

وتقدم الهوني بالشكر لإدارة ومسؤولي مستشفى الهواري ببنغازي «لما قدموه له من أفضل الخدمات الطبية».



وأعلن الهوني في 9 يوليو الجاري إصابته بفيروس «كورونا» وذلك بعدما ظهرت نتيجة المسحة الطبية إيجابية بالفيروس. وجاء إصابة الهوني بعد أيام من إصابة نظيره، عبدالباري مصباح الصيد القرقعي، الحكم بلجنة التحكيم الفرعية، بالاتحاد الفرعي لكرة القدم خليج سرت بمنطقة خليج السدرة.