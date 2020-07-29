اللجنة الطبية في الواحات تعلن نتائج تحاليل 3 عينات اشتباه بـ«كورونا»

أدوات مستخدمة في الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، اليوم الأربعاء، سلبية ثلاث عينات اشتباه إصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن «نتائج العينات الثلاث سالبة وخالية تماما» من أي أعراض خاصة بوباء «كورونا المستجد».

ولفتت إلى فحص العينات والتأكد من نتائجها في المختبر المختص بالكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا المستجد» بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن من بين الحالات الثلاث حالتين مخالطة للحالة الموجبة التي تم الإعلان عنها في مدينة الكفرة.

ونوهت اللجنة بروح «المسؤولية والوطنية» التي تمتعت بها العائلة المخالطة لحالة الكفرة حيث تواصلوا مع فرق الرصد والتقصي وأخبروهم بأنهم كانوا مخالطين لهذه الحالة، «حماية لانفسهم وحماية لأهالي الواحات».