«أوقاف الوفاق» تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يوليو 2020, 08:42 مساء
شعار هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

قررت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات العامة، وفق ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة إن قرارها اتخذ «بعد التواصل مع اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة فيروس كورونا، التي بينت خطورة المرحلة الحالية، والتي لا تخفى على جميع المواطنين متتبعي تقارير صعود مؤشر تفشي عدوى الفيروس في عدة مدن ومناطق ليبية، وعدم التقيد بالإرشادات الاحترازية خاصة في هذه الأيام».

وأضافت الهيئة العامة للأوقاف، أنها تخشى «انتقال العدوي بشكل كبير» بسبب «ما هو متعارف عليه ببلدنا من الترابط الاجتماعي الوثيق الذي من ضمنه المصافحة والمعانقة أثناء المعايدة».

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