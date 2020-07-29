ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في طبرق إلى 8 أشخاص

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 29 يوليو 2020, 06:36 مساء
مدينة طبرق. (أرشيفية الإنترنت)

أكدت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة إلى ثمانية أشخاص.

وأوضح المكتب الإعلامي للجنة أنها سجلت إصابة شخصين جديدين بفيروس «كورونا»، بعد إجراء التحاليل الخاصة بالفيروس لدى مختبر إمساعد، مشيرا إلى أن الحالة الأولى لشخص مخالط والثانية حالة جديدة.

وأضاف المكتب أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس «كورونا» وصل إلى ثماني حالات في المدينة، لافتا إلى أن «الحالة الصفرية لا تزال غير معروفة»، فيما نقل المصابون إلى مقر الحجر الصحي بمدخل المدينة الغربي تحت إشراف ومتابعة فريق الرصد والتقصي والاستجابة التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأكد المكتب الإعلامي للجنة في طبرق تخصيص عيادة الصدرية بالمدينة للكشف عن أي حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس، مع إقفال المركز الطبي أمام المترددين والزوار.

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