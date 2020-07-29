جهاز النهر الصناعي يتوقع وصول المياه إلى طرابلس وعدد من المناطق الليلة

أحد خزانات النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

توقع جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، عودة وصول المياه إلى العاصمة طرابلس وعدد من المناطق هذه الليلة، بعد بدء عمليات التشغيل لحقول الآبار ومحطات الضخ وفتح صمامات التدفق فور عودة الكهرباء إلى حقول آبار المياه.

وقال الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن الشركة العامة للكهرباء قامت خلال اليومين الماضيين بتنفيذ أعمال فنية تكللت بالنجاح، ما مكن الجهاز من بدء عمليات التشغيل للآبار بحقول المياه في منظومة الحساونة- سهل الجفارة.

وأضاف الجهاز أن هذه العملية تأتي في إطار الاهتمام الكبير والحرص والمتابعة اليومية، ولضمان استمرار التيار الكهربائي للمكونات التشغيلية بالمنظومة، مشيرا إلى أن عودة تدفق المياه اليوم هي ثمرة تكاتف جهود جميع العاملين بمواقع المنظومة وبغرفة التحكم بالشركة العامة للكهرباء رغم الصعوبات التي تواجه الشركة.

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وقبل يومين توقفت عمليات الإمداد المائي بسبب انقطاعين في التيار الكهربائي المغذي حقول آبار المياه ومحطات الضخ، حدثا يومي السبت والإثنين الماضيين، حسب بيان جهاز النهر الصناعي.