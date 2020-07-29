للمرة الثالثة..«تعليم الوفاق» تؤجل العودة المدرسية لطلبة الشهادة الثانوية

شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، تأجيل العودة المدرسية التي كانت مقررة لطلبة الشهادة الثانوية السبت 8 أغسطس المقبل، استجابة لطلب اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأخطرت الوزارة مراقبات التعليم في البلديات بالقرار الذي جاء حرصا على سلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، مشددة على ضرورة الاستمرار في التعلم عن بعد وحل الأسئلة الاستشارية إلى حين تحسن المستوى الوبائي وانتظار إذن اللجنة الاستشارية بالعودة الآمنة للمدارس.

وهذه هي المرة الثالثة التي تعلن فيها وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني تأجيل العودة للمدارس حيث كان مقررا أن يعود الطلاب إلى مدارسهم في 13 يونيو أول مرة، لكن الموعد تأجل إلى 18 يوليو في المرة الثانية، ثم تأجلت العودة إلى 8 أغسطس، وهذه الأخيرة تأجلت للمرة الثالثة.