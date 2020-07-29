السفير الألماني يبحث مع الجويلي محادثات «5+5»

لقاء السفير الألماني واللواء أسامة الجويلي في طرابلس، 29 يوليو 2020، (حساب السفير على تويتر)

بحث السفير الألماني لدى ليبيا أولفير أوفيتشا مع آمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة الجويلي، محادثات اللجنة العسكرية «5+5» الجارية حاليا.

وقال أوفيتششا أنه شجع على الاستفادة القصوى من تلك المحادثات، من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، حسب ما جاء في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتناول الاجتماع، الذي جرى في طرابلس اليوم الأربعاء، الوضع الأمني ​​في البلاد.

وفي سياق متصل، بحث أوفتشا مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة صفوان المسوري فرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه.

وتناول اللقاء مناقشة «تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، والتداعيات والآثار التي» خلفتها حرب العاصمة، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

اجتماع السفير مع صفوان المسوري