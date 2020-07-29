أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة شمالا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يوليو 2020, 12:42 مساء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، (29 يوليو 2020)، (بوابة الوسط)

تبقى الرطوبة عالية على المناطق الساحلية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و40 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة، معتدلة السرعة، بينما تترواح درجات الحرارة القصوى بين 32 و38 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده
السماء صافية تظهر بها بعض السحب، مع رطوبة عالية على الساحل، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، في حين تترواح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية، وبين 36 و40 درجة مئوية على أجدابيا وجالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و40 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.

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