«أفريكوم»: إنقاذ قارب للمهاجرين بالتعاون مع حرس السواحل الليبي

مهاجرون على متن قارب مطاطي في البحر المتوسط. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت قيادة الولايات المتحدة لأفريقيا «أفريكوم»، إنه جرى إنقاذ قارب على متنه 131 مهاجرا غير شرعيين، على بعد نحو 80 كيلو متر شمال غرب مدينة مصراتة، بالتعاون مع حرس السواحل الليبي.

وفي يوم 21 يوليو الجاري، التقطت وحدة تابعة للقيادة، كانت تقوم بأعمال مراقبة، استغاثة للمركب، لتنسق مع السلطات البحرية الليبية والمالطية للمساعدة في الإنقاذ، حسب بيان القيادة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وقال قائد «أفريكوم» الفريق أول ستيفين تاونزند إن «المراقبة المستمرة على طول ساحل شمال أفريقيا أتاح للقيادة فرصة مد يد العون».

الشراكة أسهمت في إنقاذ الأرواح

وتابع «تظل الشراكة الدولية مهمة لمواجهة التحديات المشتركة، وفي هذه الحالة، ساعدت المساهمات الجماعية في إنقاذ الأرواح».

وقال نائب القائد للاتصالات المدنية العسكرية في «أفريكوم» السفير أندرو يونغ إن عملية الإنقاذ «تبرز مستوى التعاون الذي قمنا بتطويره ليس فقط مع شركائنا في أفريقيا، ولكن على نطاق أوسع في المنطقة».

وفي 23 يوليو الجاري، أفادت وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية أن حرس السواحل الليبي أنقذ جميع ركاب القارب، ونقلهم إلى بر الأمان.