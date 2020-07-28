الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي ببنغازي تطلق 3 نصائح مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 11:42 مساء
فريق طبي تابع لإدارة الخدمات الصحية بنغازي، 19 يونيو 2020، (الغرفة المركزية بالإدارة)

أطلقت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية – بنغازي، 3 نصائح وإرشادات للمواطنين نظراً للزيادة السريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في ليبيا بشكل عام وبنغازي بشكل خاص.

وشملت النصائح وفق بيان للغرفة اليوم، تجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة والتي أصبحت مصدراً مؤكداً لانتشار العدوى كالمآتم والمناسبات الاجتماعية الأخرى والاكتفاء بتقديم الواجب عن طريق الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي.

واختيار الوقت المناسب عند شراء الأضحية أو مستلزمات العيد الأخرى، وعدم اصطحاب الأطفال وكذلك كبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وتجنب الزيارات الاجتماعية والاكتفاء بالمعايدة في عيد الأضحى عن طريق الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الغرفة ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحترازية والنصائح العامة كالتباعد الاجتماعي (ترك مسافة أكثر من متر بينك وبين الآخرين)، والمدوامة على غسل اليدين بالماء والصابون أو فركهما بالكحول، واتباع العادات الصحية عند العطس أو السعال، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، والتقيد بارتداء الكمامة، والالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين في حالة مخالطة حالات مصابة، والاتصال فورا بالغرفة عند ظهور أعراض كالسعال، وارتفاع درجة الحرارة ، وضيق في الصدر.

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