الخارجية الإيطالية ترحب بإعلان تأسيس «مجلس إقليم فزان»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 10:50 مساء
مقر وزارة الخارجية الإيطالية قصر فارنيزينا في روما. (آكي)

رحبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بإعلان تأسيس «مجلس إقليم فزان»، معتبرة أنه «الممثل للواقع الاجتماعي والعشائري الواسع في المنطقة» الجنوبية ويمثل «آخر التطورات على طريق عملية المصالحة السياسية» هناك، وفق بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأعلن عدد من النشطاء من جنوب ليبيا في مدينة سبها، أمس الإثنين، تأسيس «مجلس إقليم فزان»، بهدف تمثيل الإقليم الثالث في ليبيا استعدادًا للمفاوضات المقبلة.

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وأضافت الخارجية الإيطالية في البيان، الصادر اليوم الثلاثاء، أن «فزان منطقة استراتيجية لتحقيق التوازن بليبيا وفي المنطقة بأسرها، ويمكنها أن تقدم مساهمة حاسمة لتحقيق الاستقرار في البلاد برمتها».

وأوضحت الوزارة أنه لهذا السبب «تؤكد الخارجية دعمها الكامل للمبادرة واستعدادها لتعزيز التطورات الإيجابية الجارية في المنطقة في المحافل الأوروبية أيضًا»، وفق «آكي».

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