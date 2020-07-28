«داخلية الوفاق» تطلق تطبيقا إلكترونيا للتواصل بين المواطنين والأجهزة الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 10:47 مساء
صورة للتطبيق نشرها المكتب الإعلامي لوزير الداخلية عبر صفحته على (فيسبوك)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، إطلاق تطبيق إلكتروني باسم «الداخلية موبايل» يهدف إلى تيسير عملية التواصل بين المواطن وأجهزة الأمن التابعة للوزارة «بما في ذلك عملية التبليغ عن الانتهاكات والمخالفات بشكل سري».

وتحتوي واجهة التطبيق على شعار وزارة الداخلية ورابط موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وتتضمن الواجهة الرئيسية للتطبيق مربع يظهر عد البلاغات لليوم، ومربع يظهر مجموع البلاغات على التطبيق، إضافة إلى أيقونة إبلاغ خاصة بالمستخدم، وأيقونة تواصل المستخدم مع وزارة الداخلية، وأيقونة خدمات يمكن للمستخدم اكتشافها، وأيقونة إطلاع المستخدم على الأخبار.

ويمكِّن التطبيق المستخدمين من التبليغ عن الجرائم والمخالفات والحوادث الطارئة، وتقييم جودة الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية، والاتصال المباشر بمركز الطوارئ وطلب النجدة، وإرسال طلبات إلكترونية، والتعرف على أقرب مؤسسة تابعة للوزارة.

كما يقدم التطبيق للمستخدمين إمكانية الاستفادة من الخدمات المرورية، مثل إعادة إصدار تقرير حادث مروري، وطلب شهادة بحث الحالة المرورية، وطلب معاينة المركبة، ودفع المخالفات، بالإضافة إلى خدمات اجتماعية أخرى مثل التقدم بطلبات للوزارة لتأمين الفعاليات، والحصول على الشهادات والتصاريح، مثل طلب شهادة ضياع، وطلب شهادة الحالة الجنائية، وتصريح العمل، وشهادة براءة ذمة مرورية، وشهادات لمَن يهمه الأمر.

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