وزير الخارجية السعودي يبحث الملف الليبي مع رئيسي الجزائر وتونس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 10:23 مساء
الرئيس التونسي قيس سعيّد مستقبلا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان, قرطاج, 28 يوليو 2020. (الرئاسة التونسية)

زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الجزائر وتونس الثلاثاء، في اليوم الثاني من جولة يجريها في شمال أفريقيا لبحث النزاع الدائر في ليبيا.

والتقى وزير الخارجية السعودي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، الذي تعهّد البقاء على الحياد في هذا النزاع، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وزير الخارجية السعودي قوله للرئيس الجزائري: «نحن ملتزمون بالتنسيق مع الجزائر، ونسعى بجهودنا المشتركة مع دول الجوار كافة، للوصول إلى تسوية تحمي هذا البلد وتعيد له استقراره».

كذلك شدد وزير الخارجية السعودي على «أهمية ومحورية دور دول الجوار في الوصول إلى حل ينهي الصراع في ليبيا، ويحمي هذا البلد الشقيق من الإرهاب والتدخلات الخارجية»، وفق الوكالة الجزائرية.

وفي تونس، التقى بن فرحان الرئيس قيس سعيد، وأشاد بالتطابق في الرؤى بين تونس والمملكة، فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها المنطقة.

وتأتي زيارة وزير الخارجية السعودي غداة لقائه نظيره المصري سامح شكري في القاهرة.

وعقب اللقاء قال الوزير السعودي إنه أبدى «دعم المملكة الكامل» لموقف مصر في الأزمة الليبية، مؤكدًا أن «مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابة مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز بفيروس «كوفيد-19»
رياضة محلية
أم كلثوم «عدوة إسرائيل» تثير الجدل في حيفا
ثقافة وفن
إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهم فساد
دولى
استطلاع رأي: 63% من الليبيين يحبذون تقوية العلاقات الاقتصادية مع الصين
ليبيا
مصراتة وسبها الأكثر إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
ليبيا
عقيلة صالح يعلق على احتمال لقائه المشري بالرباط والتدخل التركي في ليبيا
ليبيا
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود (فيديو)
دولى
تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
وليامز تعلن استكمال إجراءات المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
روسيا: تصفية مسلح قبل تنفيذه عملية إرهابية في موسكو
دولى
رئيس الأركان المصري يتابع تدابير حماية الحدود «على الاتجاه الاستراتيجي الغربي»
عربى
موسم حج استثنائي يبدأ في السعودية الأربعاء.. والوقاية من «كورونا» تسيطر على ...
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤشرات تحذيرية لنقص السكر في الدم