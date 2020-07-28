باشاغا: نتعاون مع النائب العام لمحاسبة «مسؤولين كبار» في الدولة

وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا, (الإنترنت)

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إنه لا يمكن تحقيق الأمن في ظل غياب حقوق المواطن وخدمات الكهرباء والصحة والفساد المستشري في الدولة، مضيفا «ستبدأ بالتعاون مع مكتب النائب العام بمحاسبة مسؤولين كبار في الدولة».

جاء ذلك خلال إطلاق باشاغا، اليوم، تطبيق على الهاتف تحت اسم «الداخلية موبايل»، بهدف تيسير التواصل ما بين المواطن وأجهزة الداخلية، بما في ذلك عملية التبليغ عن «الانتهاكات والمخالفات بشكل سري»، وفق حامد الزوي، من مكتب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأعلن باشاغا، إطلاق التطبيق على الهاتف النقال للمساعدة في «حفظ الأمن والإبلاغ عن الخارجين عن القانون»، موضحا «فعّلنا منظومة إلكترونية للخارجين عن القانون للمساعدة في القبض عليهم».

وأكد أن «الدولة تُستَغل وتُبتزّ بطرق ووسائل عدة، ولن نرضى بذلك، وسندفع الدماء لمحاربة هذه المحاولات وصيانة الدولة المدنية».