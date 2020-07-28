ميناء بنغازي يستقبل 4 سفن محملة بحبوب وإسمنت وبضائع مختلفة

حاويات في ميناء بنغازي، 28 يوليو 2020، (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الثلاثاء، أربع سفن تجارية محملة ببضائع مختلفة.

ورست في الميناء سفينة نقل الحاويات «إيجي فيوتشر» للوكيل الملاحي شركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 339 حاوية بضائع وسلع مختلفة، حسب بيان إدارة الميناء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ودخلت السفينة «ألوبو» للوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 180 حاوية بضائع متنوعة، إضافة إلى سفينة نقل الحبوب «نوردك» الوكيل الملاحي شركة الشيمة للتوكيلات، وعلى متنها 19100 طن من حبوب الصويا.

كما وصلت إلى الميناء سفينة نقل الإسمنت «بيلا» الوكيل الملاحي لشركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 6550 طنا من أكياس الإسمنت.