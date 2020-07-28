ليبيا تشارك في اجتماع مبادرة «5+5 دفاع» لدول غرب المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 02:30 مساء
اجتماع مبادرة «5+5 دفاع» لدول غرب المتوسط عبر تقنية الفيديو، 28 يوليو 2020. (دفاع الوفاق)

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، بدء الاجتماع الثالث للخبراء العسكريين التابعين لمبادرة «5+5 دفاع» لدول غرب البحر المتوسط، الذي تنظمه البرتغال عبر تقنية الفيديو حول موضوع «دمج المنظور الجنسنائي في العمليات العسكرية».

وتضم مبادرة «5+5 دفاع» التي أطلقت في 2004 كلا من البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وليبيا، وتهدف إلى التعرف على المشكلات الأمنية في منطقة غرب البحر المتوسط والمناطق المجاورة للمحيط الأطلسي بالبلدان الأعضاء ومكافحة الإرهاب والتهريب.

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وأشارت وزارة الدفاع إلى مشاركة كلية القيادة والأركان برئاسة الأركان العامة الليبية متمثلة في العقيد ركن صالح إدريس صالح الصالحين، والعقيد دكتور ماجد علي امحمد عريبي في الاجتماع الذي يستمر على مدار يومين، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقدم العقيدان الصالحين وعريبي عرضَا مرئيا لمدة 15 دقيقة حول موضوع «إطار عمل المنظور الجنسنائي الوطني»، وجرت المشاركة الليبية بتنسيق وإشراف وزارة الدفاع (مكتب التعاون الدولي) متمثلة في اللجنة المديرة وحدة «5+5 دفاع»، حسب البيان.

وأكد مدير وحدة مبادرة «5+5 دفاع» أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيد أنشطة مخطط العمل متعدد الأطراف لمبادرة« 5+5 دفاع» بهدف زيادة المعارف وتبادل الخبرات بسعة تعزيز وتطوير التعاون المشترك البيئي للقوات المسلحة لدول غرب المتوسط، وذلك لإنصاف وإبراز دور وتطوير مكانة المرأة المستخدمة من العنصر النسوي في الجيوش، والبحث عن سبل الكفيلة التي تتضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في الدفاع.

اجتماع مبادرة «5+5 دفاع» لدول غرب المتوسط عبر تقنية الفيديو، 28 يوليو 2020. (دفاع الوفاق)
اجتماع مبادرة «5+5 دفاع» لدول غرب المتوسط عبر تقنية الفيديو، 28 يوليو 2020. (دفاع الوفاق)
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