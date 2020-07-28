خطة شاملة لتأمين أجدابيا خلال عيد الأضحى

اجتماع في مديرية أمن أجدابيا لوضع خطة لتأمين المدينة خلال عيد الأضحى، 27 يوليو 2020. (مديرية أمن أجدابيا)

بحث مدير أمن أجدابيا، العقيد ونيس أحمد الشكري، خلال اجتماع مع المساعدين ورؤساء الأقسام والمراكز والوحدات بالمديرية وضع خطة أمنية لتأمين المدينة خلال عيد الأضحى المبارك.



وشدد مدير أمن أجدابيا خلال الاجتماع على ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة والتشديد على تنفيذ الخطة الموضوعة، وعدم مغادرة رؤساء الأقسام والمراكز المدينة دون تعليمات من مدير الأمن، وعلى ضرورة تواجدهم طيلة فترة أيام العيد بمقرات أعمالهم، معلنًا رفع درجة الاستعداد والاستنفار الأمني بالمديرية إلى حين إشعار آخر، حسب بيان منشور على صفحة المديرية بموقع «فيسبوك».

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وعالجت الخطة الأمنية مسألة الازدحام الذي تشهده مدينة أجدابيا هذه الأيام لمناسبة حلول عيد الأضحى، عبر توجيه مباشر للأقسام والمراكز بخروج جميع الدوريات من قسم المرور وقسم النجدة وقوة التدخل السريع وقسم التفتيش والمتابعة والدوريات الراكبة والراجلة التي كانت متوقفة منذ أكثر من عشر سنوات، والتي تم إرجاعها إلى العمل بقرار من مدير الأمن.



وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على توزيع أضاحي على الأقسام والمراكز والوحدات بمديرية الأمن للأفراد المكلفين بتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعه والمتفق عليها خلال أيام العيد، إضافة إلى توزيع الأضاحي على أسر الشهداء، وذلك بالتعاون والتنسيق بين مديرية الأمن واللجنة الدائمة لرعاية أسر الشهداء.



يشار إلى أن مديرية أمن أجدابيا سلمت أضاحي العيد لأسر الشهداء مع صكوك بقيمة 500 دينار بإشراف مباشر من مدير الأمن ونيس الشكري، ورئيس مكتب شؤون الشهداء والجرحى النقيب سليمان الجروشي.

اجتماع في مديرية أمن أجدابيا لوضع خطة لتأمين المدينة خلال عيد الأضحى، 27 يوليو 2020. (مديرية أمن أجدابيا)

اجتماع في مديرية أمن أجدابيا لوضع خطة لتأمين المدينة خلال عيد الأضحى، 27 يوليو 2020. (مديرية أمن أجدابيا)

اجتماع في مديرية أمن أجدابيا لوضع خطة لتأمين المدينة خلال عيد الأضحى، 27 يوليو 2020. (مديرية أمن أجدابيا)