حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء (28 يوليو 2020)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 09:58 صباحا
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، (28 يوليو 2020)، (بوابة الوسط)

تبقى الرطوبة عالية على المناطق الساحلية، كما تسجل درجات الحرارة على مناطق الشمال ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين المقبلين.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و42 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و37 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على الساحل، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و32 درجة مئوية، وبين 34 و38 درجة مئوية على أجدابيا وجالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و42 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.

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